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  3. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 1-0'lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 1-0'lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe karşısında Burak Yılmaz'ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ligde 6. kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde ilk kez 7. haftada gol yemeden galip gelen siyah-beyazlılar, bu maçta Kayserispor'u 2-0'lık sonuçla geçmişti. Kayserispor maçının ardından oynanan 6 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, 14. haftadaki Galatasaray maçını 1-0 kazanarak kalesinde gol görmemişti. 15. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Beşiktaş ligin ilk yarısında yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

3-1 kazandı ama 3-0 tescil edildi

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında başlayan Beşiktaş, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşın rakibin yabancı kuralına uygun hareket etmemesi sebebiyle karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. 21. haftada Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başaran Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 8 gol yedi. 26. haftada Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 47'ye çıkarken bu sezon 1'i hükmen olmak üzere 6 maçta kalesini gole kapatmış oldu.

Kaynak: İHA

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