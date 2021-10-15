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Beşiktaş 68 - 70 Gaziantep Basket maçı canlı izle | Maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi 4.hafta müsabakasında Beşiktaş Icrypex evinde konuk ettiği Gaziantep Basket'e 70-68 yenildi.

Beşiktaş 68 - 70 Gaziantep Basket maçı canlı izle | Maç sonucu

Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyeti olan Gaziantep Basket'i konuk etti.

Salon: Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Icrypex: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız Aksu

Gaziantep: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 18-23

Devre: 32-37

3. Periyot: 48-48

Maç sonucu: 70-68

 

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