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Beşiktaş, Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı

Beşiktaş, Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Aboubakar'ın transferini Twitter hesabından yapılan "Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!" ifadeleriyle yer alan video ile duyurdu.

 

 

ÜCRETİ BELLİ OLDU

Sabah gazetesinin haberine göre Porto’da 3 milyon euro kazanan yıldız oyuncu Beşiktaş'ta 1,5 milyon avro garanti ücret kazanacak. Geri kalan 750 bin euro ise performansa dayalı olacak.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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