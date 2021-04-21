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  4. Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığını açıkladı! Sezonu kapattı mı?

Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığını açıkladı! Sezonu kapattı mı?

Son dakika... Beşiktaş Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödeme rastlandığını, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığını açıkladı! Sezonu kapattı mı?

Beşiktaş Kulübü, Süper Ligin 36.haftasında 0-0 berabere biten Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, futbolcunun Sivasspor maçında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemediği ifade edilerek," Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

SEZONU KAPATTI MI?

Aboubakar'ın sezonu kapatıp kapatmadığı tedavisinin durumuna göre netlik kazanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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