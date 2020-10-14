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  3. Beşiktaş açıkladı! Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş açıkladı! Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş, milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş açıkladı! Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ın resmi web sitesinden yapılan yazılı açıklamada milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü imzasıyla yapılan açıklamada Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecinin başlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın resmi web sitesinde yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah, 1994 yılında Gana’da dünyaya geldi.

Bernard Mensah, on numara mevkisinde oynuyor. Profesyonel olarak futbola 2012 yılında Vitoria Guimaraes II takımında başlayan futbolcu, sırasıyla Getafe ve Kasımpaşa oynadı. 2019-2020 sezonunda Kayserispor’a transfer olan futbolcu, bu sezon oynadığı 26 maçta 13 gole doğrudan katkı yaptı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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