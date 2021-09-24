Beşiktaş - Adana Demirspor arasındaki olaylı maçla ilgili cezalar belli oldu! İki kulübe de ceza yağdı!

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasından oynanan ve 3-3 berabere sona eren karılaşmada, yaşanan olaylar maçın önüne geçmişti. Futbolcularla yedek kulübelerin atıştığı mücadelede maçın sona ermesinin de ardından tartışmalar iki taraf adına da büyümüştü. İki kulübe de ceza verilmesine kesin gözüyle bakılırken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalar da açıklandı.

PARA CEZALARI VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan lig maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak siyah-beyazlı kulübe 32 bin lira, Adana Demirspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Aynı müsabakanın sonunda yaşanan olaylarla kurula sevk edilen Beşiktaş yardımcı antrenörlerinden Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, kulüp personelleri Can Otay ve Erdal Erdem'e 13'er bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kurula sevk edilen Adana Demirspor görevlisi Oğuzhan Delen de 13 bin lira ile cezalandırıldı.

Kurul ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.