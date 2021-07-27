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Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor hazırlık maçında karşı kaşıya geleceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından sporseverler Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon ligi ilk sırada bitirerek şampiyon olan Beşiktaş ile TFF 1.Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor arasında hazırlık maçı oynanacak. Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı "Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak" açıklaması ile bu karşılaşmayı duyurdu. Bunun üzene sporseverler Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki Süper Lig ekibinin karşı karşıya geleceği mücadele, 6 Ağustos 2021 Cuma günü Yeni Adana stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 21.00'da başlayacak. 

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor'un yaptığı yıldız transferlerin de sahada olacağı ve merakla beklenen bu mücadelenin yayınlanacağı kanal için henüz net bir bilgi paylaşılmasa da Smart Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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