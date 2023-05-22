Beşiktaş Adana Demirspor'un serisini bitirdi, 2.sıraya yerleşti

Süper Lig'de 35.hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tempolu ve gollü karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada ilk golü 19.dakikada Belhanda ile Adana Demirspor buldu.
Ardından 45+4'te sahneye son haftaların formda ismi Aboubakar çıktı.
2.yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. 46.dakikada Gedson Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
72.dakikada bu kez sahneye penaltıdan attığı golle Cenk Tosun çıktı.
Karşılaşmanın sonucunu 90+4'te penaltıdan Aboubakar belirledi.
MONTELLA KIZARDI
Ayrıca maçın 78.dakikasında hakeme tepki gösteren Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella kırmızı kart gördü.
Öte yandan Adana Demirspor bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu.
Bu maçın ardından Beşiktaş 74 puanla maç fazlasıyla 2.sıraya yükseldi.
Adana Demirspor ise 63 puan ile 4.sırada bulunuyor.