Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?

Türkiye deprem felaketi nedeniyle zorlu günler yaşarken futbol birleştirici güç oldu. Bordo mavili temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında, İsviçre temsilcisi Basel'i konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi, 65.dakikada Larsen'in attığı golle 1-0 kazandı.

Maçı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi birlikte izledi.

Haberin Devamı

Trabzon doğumlu olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin maçı izleyenler arasında yer almaması dikkat çekti. Bunun üzerine Beşiktaş Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ AHMET NUR ÇEBİ, TRABZONSPOR - BASEL MAÇINA NEDEN GİTMEDİ? AHMET NUR ÇEBİ NEREDE?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçını izleyenler arasında yoktu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün Hatay'ın Antakya ilçesine gittiği için maçı izlemedi. Çebi, Atatürk Parkı’nda kurduğu çadır kente gitti, burada depremzedelerle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Çebi'ye ziyarette; Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.