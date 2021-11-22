UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan ve beklentilerin altında kalan temsilcimiz Beşiktaş, grup aşaması 5. karşılaşmasında Ajax'ı konuk edecek. Galibiyet almayı hedefleyen temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyen taraftarlar da internet arama motorlarında Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - AJAX ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı 24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanarak en azından grubu puansız kapatmamış olmayı hedefliyor.