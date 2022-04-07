Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapıyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Beşiktaş - Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
3. RIDVAN YILMAZ
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
5. JOSEF DE SOUZA DIAS
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
12. CAN BOZDOĞAN
18. RACHID GHEZZAL
23. WELINTON SOUZA SILVA
24. DOMAGOJ VIDA
90. ALEX TEIXEIRA SANTOS
ALANYASPOR İLK 11
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
6. UMUT GÜNEŞ
7. EFECAN KARACA
11. EFKAN BEKİROĞLU
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
20. FATİH AKSOY
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
35. FURKAN BAYIR
75. TAYFUR BİNGÖL