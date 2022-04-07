Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Beşiktaş - Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

3. RIDVAN YILMAZ

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

5. JOSEF DE SOUZA DIAS

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

12. CAN BOZDOĞAN

18. RACHID GHEZZAL

23. WELINTON SOUZA SILVA

24. DOMAGOJ VIDA

90. ALEX TEIXEIRA SANTOS

ALANYASPOR İLK 11

28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA

6. UMUT GÜNEŞ

7. EFECAN KARACA

11. EFKAN BEKİROĞLU

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

20. FATİH AKSOY

21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ

35. FURKAN BAYIR

75. TAYFUR BİNGÖL