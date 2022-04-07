Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş–Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.