Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Altay karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Beşiktaş – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Altay maçı 19 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Altay maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş – Altay maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.