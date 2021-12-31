Beşiktaş - Altay maçında Ali Şansalan'dan skandal karar! "Bu kadarı da pes" dedirtti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu mücadelelerinde son 16 turu için geriye kalan tek bileti almak adına iki Süper Lig ekibi Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Maç 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ederken hakem Ali Şansalan'ın müsabakanın 80. dakikasında Altay tarafından beklenen bir penaltı pozisyonunun es geçmesi birçok tepkiye yol açtı. Karşılaşmayı 1-0 kazanarak turlayan taraf Beşiktaş olurken Alanyaspor cephesinden hakeme tepki geldi.

PENALTI BEKLERKEN KART GÖRDÜ

Mücadelede son anlara girilirken Altay, İranlı oyuncusu Muhammed Naderi ile gol aradı. Ceza sahası içerisinde Rosier'den sıyrılan Naderi, rakibinin müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Altay, bu pozisyonda net bir penaltı beklerken hakem Ali Şansalan herkesi şaşırtan bir karara imza atarak Naderi'nin kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğuna hükmetti ve oyuncuya sarı kart gösterdi.

İşte çok tartışılan o pozisyon:

SKANDAL KARAR

Bu pozisyonla birlikte karşılaşma tartışmalı bir şekilde sona ererken Beşiktaş 1-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdıran son takım oldu. Maçın ardından pozisyon çok konuşulurken yorumcular Rosier'in müdahalesini "net penaltı" şeklinde yorumladı. Ali Şansalan'ın bu kararı ise "skandal" olarak nitelendirildi. Sosyal medyada Beşiktaş taraftarları da olmak üzere binlerce kişi Ali Şansalan'ın bu hatalı kararına tepki gösterdi.

"NASIL VERİLMEDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Pozisyonda kart gören İranlı oyuncu Naderi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz ama bir parantez açmak istiyorum. Penaltı pozisyonunda hakem bana sarı kart gösterdi ama %100 penaltıydı. Nasıl verilmediğini anlamış değilim. Maçtan sonra direkt olarak soyunma odasında tekrarına baktım. Net penaltıydı" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜDÜĞÜ ROSİER'E VERSEYDİ"

Maçın ardından pozisyonla ilgili görüşlerini dile getiren ve hakem Ali Şansalan'a sitem eden Altay Başkanı Özgür Ekmekcioğlu, "Bugün maçta adaletten yoksun kaldığımızı hissettik. Nadiri'nin pozisyonu özellikle. Bu kadar olmaz dediğimiz bir maç oldu. Ali hoca, Rosier'in eline düdüğü verse, Rosier karar verse bu kadar olurdu yani. Adalet olsun. Yeneriz, yeniliriz. Ülkenin en ihtiyacı olduğu şey adalet. Biz şimdi MHK'ya nasıl güvenip maçlarımıza çıkacağız? Eğer böyle olacaksa MHK'nın eline kağıt kalem verelim, yazsınlar skoru ligi bitirelim. Ali Şansalan hocaya büyük sitemlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.