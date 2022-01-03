Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak bu müsabaka öncesi kamp kadrosu açıklanacak Beşiktaş'ta eksikler ise can sıktı. Siyah-beyazlı ekipte üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan 5 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

9 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Yapılan açıklamada üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan oyuncular da olan Beşiktaş'ta 9 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kadroda yer almayan isimler arasında Gökhan Töre, Mert Günok, Nkoudou ve Oğuzhan Özyakup gibi isimler de yer aldı.

ALTYAPIDAN 4 İSİM ÇAĞRILDI

Kadrosunda çok sayıda eksik bulunan Beşiktaş, altyapıdan 4 genç oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı ekibin Süper Kupa karşılaşması için kamp kadrosu ise şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Josef, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"