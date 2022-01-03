Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?2022 Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210555Kalp Yarası bu hafta var mı, yok mu? Kalp Yarası bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu? Üç Kuruş bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!2022 Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112771071ATV Müge Anlı full izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubePedegog olmayan 'Süper Dadı' için 'halkı aldatmaktan' soruşturma açılmıştı! Mahkemeden karar çıktı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Süper Kupa karşılaşmasında Antalyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan 5 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak bu müsabaka öncesi kamp kadrosu açıklanacak Beşiktaş'ta eksikler ise can sıktı. Siyah-beyazlı ekipte üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan 5 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

9 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Yapılan açıklamada üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan oyuncular da olan Beşiktaş'ta 9 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kadroda yer almayan isimler arasında  Gökhan Töre, Mert Günok, Nkoudou ve Oğuzhan Özyakup gibi isimler de yer aldı.

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

ALTYAPIDAN 4 İSİM ÇAĞRILDI

Kadrosunda çok sayıda eksik bulunan Beşiktaş, altyapıdan 4 genç oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı ekibin Süper Kupa karşılaşması için kamp kadrosu ise şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Josef, Batshuayi, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında eksi! 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT