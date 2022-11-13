Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 14. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Beşiktaş- Antalyaspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 14.haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor maçı 13 Kasım 2022 Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'de başlayan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Erdem Bayık yapıyor.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Beşiktaş - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ