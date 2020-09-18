Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle iyi başlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etmişti. Ancak Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süredir tecrübeli teknik adamla idman yapamıyor. Beşiktaş, kendi evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maça Sergen Yalçın'dan yoksun çıkacak. Antalyaspor ise ligin ilk haftasında kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği maçında aldığı 2-0'lık galibiyetle moralli başlamıştı. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, Vodafone Park stadında, hakem Halil Umut Meler'in idaresinde devam edecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan Beşiktaş ile Antalyaspor maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen izlenebilir.