Spor Toto Süper Lig'e verilen devre arasıyla birlikte taraftarlar futbol maçlarının hasretini çekerken, Süper Kupa finaliyle birlikte futbol heyecanı yeniden sürecek. Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı canlı izle | ATV canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Katar'ın başkenti Doha'da, Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının ATV ekranlarından naklen yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. ATV'yi izlemek için Beşiktaş - Antalyaspor maçı ATV canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.