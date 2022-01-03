Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalisti Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig'e verilen devre arasıyla birlikte taraftarlar futbol maçlarının hasretini çekerken, Süper Kupa finaliyle birlikte futbol heyecanı yeniden sürecek. Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde... BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE? Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Katar'ın başkenti Doha'da, Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA,? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının ATV ekranlarından naklen yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. ?Türkiye İstatistik Kurumunun (#TÜİK) açıkladığı #enflasyon verilerini gerçekçi buluyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 3, 2022 Ramazan Sarı Spor Editörü Beşiktaş KulübüFraport TAV AntalyasporSüper Kupa