Beşiktaş - Antalyaspor The Land Of Legends Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

The Land Of Legends Cup'ta sona gelindi. İlk maçları yenilgiyle kapatan iki takım, üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Antalyaspor, Vodafone Park'ta ki üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı, ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanacak The Land Of Legends Cup üçüncülük maçı, 4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma Vodafone Park stadyumunda oynanacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele, televizyon ekranlarından naklen yayınlanacak.

SPOR SMART kaçıncı kanalda? Nasıl izlenir? Spor Smart frekans

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup üçüncülük maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. 4 Eylül saat 21.00'de başlayacak mücadele, D-Smart bünyesinde bulunan Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.