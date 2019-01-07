Beşiktaş antrenmanında dolu sürprizi

İkinci yarı hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdüren Beşiktaş'ta akşam antrenmanında dolu sürprizi yaşandı. İdman kısa bir süre dururken, yeşil saha bir anda beyaza büründü. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek salonda çalıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların akşam yapılan idmanında Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek takımla birlikte çalışmadı. 3 isim salonda idman yaptı. Burak Yılmaz, kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı. Yoğun yağmur altında başlayan antrenmana Ryan Babel şemsiye ile geldi. Babel, idman öncesinde şemsiyesiyle birlikte takım arkadaşlarıyla şakalaştı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çeşitli hücum ve savunma varyasyonlarıyla devam eden antrenmanda dolu sürprizi yaşandı. Yağmur yağışının ardından bir anda bastıran dolu nedeniyle antrenman kısa bir süre durdu. Bu sırada Hırvat futbolcu Vida, yerden topladığı dolu parçalarını takım arkadaşlarına attı. Yeşil saha bir anda bembeyaz olurken, siyah-beyazlılar dolunun dinmesini beklemedi ve çalışmasını sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Kaynak: İHA