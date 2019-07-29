Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda | Beşiktaş Apollon Larisas canlı izleme linki

İki futbol takımı Beşiktaş Apollon Larisas karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Apollon Larisas canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Apollon Larissa ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda

Yunanistan takımı olan Apollon Larissa ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, taktik hazırlıklarını sahada analiz edecek.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Beşiktaş Apollon Larisas canlı izleme linki

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil. Türkiye'den hiçbir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven.

BEŞİKTAŞ'TA SIRA SOL STOPER VE SOL BEK TRANSFERİNDE

İki futbol takımı Beşiktaş Apollon Larisas karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Apollon Larisas canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaşmış durumda.

Stoke City’de oynayan Hollandalı sol stoper Martina İndi için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, İngiliz kulübünün bonservis veya 7 milyon Euro’yu aşan zorunlu satın alma opsiyonunda istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için uğraşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın listesinde ilk sıraya çıkan İndi için Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi bu hafta Stoke City ile yoğun bir pazarlığa başlayacak. Bu transferin sonuçlanması halinde Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın kafasındaki en büyük soru işaretini de neticelendirmiş olacak.

Siyah-beyazlıların bir diğer transfer hedefi de sol bek pozisyonuna Caner ile rekabet edecek bir futbolcu almak. Jamilu Collins için Alman takımı Paderborn’a yapılan teklifle sol bek hedefi belli olan siyah beyazlılar, Collins için de bu hafta yoğun girişimlerde bulunacak.