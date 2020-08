Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

Siyah beyazlı kulüp, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını belirtti.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadeleri kaydedildi.

ATİBA HUTCHİNSON KİMDİR?

Beşiktaş'ta ve Kanada millî takımında oynamaktadır.Atiba Hutchinson, 8 Şubat 1983 tarihinde Brampton, Ontario, Kanada’da doğmuştur. Aslen Trinidad ve Tobago asıllıdır.2002 yılında Kanada'nın Toronto Lynx takımında futbola başlayan Atiba Hutchinson, 2003 yılında İsveç'in Östers IF takımına transfer oldu. İsveç'de göstermiş olduğu performans ile 6 ay futbol oynadığı Östers IF takımından 1.5 milyon euro karşılığında İsveç'in Helsingborgs takımına transfer oldu.İsveç de 2 yıl futbol oynadıktan sonra, 1 Ocak 2006 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag takımına 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.Danimarka’da 4 bucuk yıl futbol oynadıktan sonra, 22 Nisan 2010 tarihinde ünlü Hollanda kulübü PSV (Philips Sport Vereniging) takımına bonservissiz transfer oldu.31 Temmuz 2013 tarihinde ise Beşiktaş spor kulübüne bonservissiz 2 yıllık anlaşma ile transfer oldu. Yapılan anlaşmaya göre Atiba Hutchinson, 2 sezon için toplam 2 milyon euro garanti ücret alacak ayrıca, her sezon için 10'ar bin euro maç başı ücret alacak. 4 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hutchinson, Beşiktaş'la tekrar 2 yıllık sözleşmeye imza attı.2017 yılında sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Atiba Hutchinson’nın sözleşmesi 30 Haziran 2018 tarihinde bitecektir. Son üç sezonda Beşiktaş ile 119 maça çıkan Atiba, 5 gol atarken, 4 de asist yaptı.Atiba Hutchinson, Sarah Hutchinson ile evlidir. Noah (d. 14 Nisan 2015), Nava (d. 17 Ağustos 2016) ve Ayo Siyah (d. 19 Aralık 2017) adında 3 oğlu vardır.