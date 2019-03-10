Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçından notlar

- Şenol Güneş'e tepki, Guti'ye sevgi gösterisi

- Mehmet Özdilek tribünde

- Konyaspor'un otobüsü kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, ligin 25'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra teknik tercihlerden dolayı Atiker Konyaspor karşılaşmasında son iki karşılaşmadan farklı bir kadro ile çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Kayserispor karşılaşmasında gördüğü kart ile Atiker Konyaspor karşısında cezalı duruma düşen Dorukhan, son antrenmanda sakatlanan Mirin, Caner Erkin ve Güven Yalçın; Konyaspor maçının 11'inde yer almayan isimler oldu.

Atiker Konyaspor karşısında kaleyi Karius'a emanet eden Şenol Güneş, Mirin'in sakatlığı sebebiyle stoper bölgesinde Necip'e şans tanıdı. Savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Necip, Vida ve Adriano'dan oluşturan Güneş, kart cezalısı Dorukhan'ın yerine Medel'i sahaya sürdü. Medel'in orta sahadaki partneri ise Atiba oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Quaresma, Ljajic ve Lens'i görevlendiren Şenol Güneş'in forvetteki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

ŞENOL GÜNEŞ" TEPKİ, GUTI'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olması sürecinde yönetim ve Şenol Güneş arasında yaşananların taraftarlarca nasıl karşılanacağının cevabı, Konyaspor maçı öncesinde belli oldu. Daha önce milli takım ile ilgili sorulara net cevaplar vermeyen Şenol Güneş'in hafta ortasında düzenlediği basın toplantısıyla tüm süreci açık bir şekilde ifade etmişti. Daha önce Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda kadro anonsu yapılırken, Şenol Güneş'in ismi söylendiğinde tüm tribünler tecrübeli teknik adamı alkışlıyordu. Atiler Konyaspor karşılaşması öncesinde ise Şenol Güneş'in adının söylenmesinin ardından taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'e ıslıklarla tepki gösterirken, yardımcısı Guti Hernandez'e ise sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler karşılaşma başlamadan önce bir süre "I Love You Guti" diye tempo tuttu.

KAGAWA YEDEKLER ARASINDA

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa bir maçlık aranın ardından kadroya döndü. Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kagawa, hafta içinde yapılan çalışmalara tam randımanlı olarak katılamadığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor maçında 11'de tercih edilmedi. Japon futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZA SINIRDA

Siyah beyazlı ekipte iki isim Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Vodafone Pak'ta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

MEHMET ÖZDİLEK TRİBÜNDE

Beşiktaş - Atiker Konyaspor karşılaşmasını teknik direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti. Hafta ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından ismi Beşiktaş ile anılan Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden izledi.

KONYASPOR'UN OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Atiker Konyaspor kafilesini taşıyan otobüs, mücadele öncesi oyuncuları stadyuma bıraktıktan sonra kaza yaptı. Oyuncuları stada bıraktıktan sonra Vodafone Park'ta kendisine ayrılan bölüme park etmeye çalışan otobüs şoförü, geriye geldiği sırada duvara çarptı ve otobüste arka cam tamamen düştü.

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DHA