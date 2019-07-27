Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında mağlup oldu

Beşiktaş - Eibar: 0-2

- Abdullah Avcı'nın takımı henüz hazır değil

- Douglas kampa katılıyor

- Taraftarlardan Quaresma ve Abdullah Avcı'ya özel ilgi

- Karşılaşma yoğun yağmur altında oynandı

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında La Liga takımlarından Eibar ile karşılaştı. Kamp yapılan Saalfelden bölgesine 50 km uzaklıkta Kössen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-0 kaybetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Eibar karşısına önceki iki hazırlık maçında olduğu gibi as kadro ile çıktı. Siyah beyazlıların Eibar maçının ilk yarısındaki kadrosu Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma ve Güven şeklinde oluştu.

Siyah beyazlı takım, Abdullah Avcı'nın 8 Temmuz'dan bu yana yerleştirmeye çalıştığı kaleciden başlayarak kurulan pasa dayalı sistemi, Eibar karşısında da uygulamaya çalıştı. Quaresma'nın solda, Tyler Boyd'un sağda başladığı oyunda, kendi yarı alanında başarılı paslar yapan ve topu ileriye taşıyan futbolcular, rakip ceza sahasında aynı başarıyı gösteremedi. Her iki takım adına tutuk geçen ilk 30 dakikada tek pozisyon Eibar'dan geldi ve rakibin gollük pozisyonunu Vida çizgiden çıkararak golü önledi. Beşiktaş karşısında orta sahada kaptığı toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalışan Eibar ikinci denemesinde golü buldu ve 36'ncı dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş ilk yarıda Gökhan Gönül'ün kornerden gelen topa vurduğu kafa haricinde pozisyon bulamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 Eibar'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya Mirin - Vida değişikliği ile başladı. Bu devrede de pozisyon bulmakta zorlanan siyah beyazlı takımda Abdullah Avcı, 65'inci dakikadan sonra Lens, Medel ve Mirin haricinde tamamen genç oyuncuları sahaya sürdü. Bu dakikadan sonra pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 79'uncu dakikada Mesa'nın golüyle 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

TARAFTARLARDAN QUARESMA VE ABDULLAH AVCI'YA ÖZEL İLGİ

Kössen Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar stat kapasitesine göre büyük ilgi gösterdi.

500 kişilik kapasitesi olan stadın etrafının boş ve maç seyretmeye elverişli olması karşılaşmayı 1500'ün üstünde seyircinin seyretmesini sağladı. Türk taraftarlar tüm takıma sevgi gösterisinde bulunurken, özellikle Abullah Avcı ve Ricardo Quaresma'ya özel ilgi gösterdi.

DOUGLAS KAMPA KATILIYOR

Beşiktaş'ta Eibar karşısında Burak Yılmaz, Atiba ve Orkan Çınar maç kadrosunda yer almadı.

8 Temmuz'da ameliyat olduktan sonra ilk kez Avusturya kampında takım çalışmalarına katılan Burak riske edilmezken, Atiba ve Orkan da bireysel çalışma programı devam ettiği için maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferi resmen açıklanan yeni transfer Douglas bu gece Avusturya kampına katılacak ve yarın sabah ilk idmanına çıkacak.

KARŞILAŞMA YOĞUN YAĞMUR ALTINDA OYNANDI

Avusturya kampının ilk 3 gününde 35 dereceyi bulan sıcaklar altında çalışan Beşiktaş, Eibar maçı ile beraber yağmurla tanıştı.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, korunmasız gelen birçok taraftarın maçı terk etmesine neden oldu.

DHA