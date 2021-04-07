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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor
3 0

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 19:00

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Serkan Ok(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 29. Cenk Tosun

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş31214666316735
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Alanyaspor321471149344915
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Sivasspor31101474137444
10Göztepe321110114642434
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor328159314139-10
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK318914354933-14
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021Denizlispor3-2Yeni Malatyaspor
06.03.2021Beşiktaş2-1Gaziantep FK
07.03.2021Gençlerbirliği0-1Başakşehir FK
07.03.2021Hatayspor1-3Kayserispor
07.03.2021Galatasaray2-2Sivasspor
07.03.2021Fatih Karagümrük0-1MKE Ankaragücü
08.03.2021Konyaspor0-3Fenerbahçe
08.03.2021Göztepe3-1BB Erzurumspor
08.03.2021Trabzonspor1-3Alanyaspor
08.03.2021Antalyaspor1-1Kasımpaşa

KAYNAK: Türkiye  Futbol Federasyonu

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