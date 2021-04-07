Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Aytemiz Alanyaspor
|3
|0
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 19:00
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Serkan Ok(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 29. Cenk Tosun
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 29. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|67
|35
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|49
|15
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|44
|4
|10
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|39
|-10
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları
|06.03.2021
|Denizlispor
|3-2
|Yeni Malatyaspor
|06.03.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Gaziantep FK
|07.03.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Başakşehir FK
|07.03.2021
|Hatayspor
|1-3
|Kayserispor
|07.03.2021
|Galatasaray
|2-2
|Sivasspor
|07.03.2021
|Fatih Karagümrük
|0-1
|MKE Ankaragücü
|08.03.2021
|Konyaspor
|0-3
|Fenerbahçe
|08.03.2021
|Göztepe
|3-1
|BB Erzurumspor
|08.03.2021
|Trabzonspor
|1-3
|Alanyaspor
|08.03.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Kasımpaşa
KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu