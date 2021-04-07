Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 07.04.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor 3 0 Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 19:00

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Serkan Ok(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 10. Oğuzhan Özyakup, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 29. Cenk Tosun

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 67 35 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 49 15 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 44 4 10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 39 -10 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021 Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor 06.03.2021 Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK 07.03.2021 Gençlerbirliği 0-1 Başakşehir FK 07.03.2021 Hatayspor 1-3 Kayserispor 07.03.2021 Galatasaray 2-2 Sivasspor 07.03.2021 Fatih Karagümrük 0-1 MKE Ankaragücü 08.03.2021 Konyaspor 0-3 Fenerbahçe 08.03.2021 Göztepe 3-1 BB Erzurumspor 08.03.2021 Trabzonspor 1-3 Alanyaspor 08.03.2021 Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu