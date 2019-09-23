Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda | Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izleme linki

İki takım Beşiktaş Başakşehir maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Başakşehir var mı? İşte cevabı...

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda

Beşiktaş Süper Lig 5. hafta kapanış mücadeleleri arasında yer alan karşılaşmada Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takım bu maçla birlikte çıkış yakalamak istiyor.

İki ekibin kozlarını paylaşacağı Süper Lig 5. hafta müsabakası Vodafone Park’ta saat 20.00’de oynanacak. 23 Eylül 2019 Pazartesi günü gerçekleşecek müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izleme linki

Beşiktaş Başakşehir maç saati 5. hafta maç programının açıklanmasının ardından ortaya çıkmıştı. Hakem Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı müsabaka öncesi ev sahibi ekipte eksikler can sıkıyor. Kırmızı kart cezalısı olan Domagoj Vida ve Elneny’nin yanı sıra sakatlıkları süren Enzo Roco ve Victor Ruiz de müsabakada forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş Başakşehir maçı öncesi karşılaşma ile ilgili detaylar…

Kullanıcılar Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Başakşehir var mı? İşte cevabı...

İSTATİSTİKLER AYNI

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda 4’er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12’sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.