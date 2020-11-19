Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. 9. hafta maçlarının oynanacağı ligde, Beşiktaş ve Başakşehir, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ev sahibi Beşiktaş, ligde 7 maçın sonunda 10 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. Sezona kötü giren Başakşehir ise son haftalarda vites arttırdı ve art arda galibiyetler aldı. Okan Buruk'un takımı, 8 maçta 13 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.0'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Ümit Öztürk olacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını da kaybetmedi ancak altı karşılaşma berabere bitti (2G).
- Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Başakşehir (1B 1M), üç galibiyetini de 1-0'lık skorlarla aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (2G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 17 karşılaşmada almıştı (11G 3B).
- Oynadığı son dört Süper Lig maçını da kazanan Başakşehir, Kasım 2018'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamıyor (5 maç).
- Süper Lig'in 2007/08 sezonundan bu yana hiçbir eşleşme Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmalarından daha fazla beraberliğe sahne olmadı (12; Galatasaray vs Fenerbahçe & Fenerbahçe vs Trabzonspor ile eşit).
- İlk 11 çıktığı son dört maçta da gol katkısı sağlayan Beşiktaş forveti Cyle Larin (4 gol), profesyonel kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor.
- Başakşehir'in Beşiktaş'a attığı son dokuz Süper Lig golünün altısında asisti yapan isim Edin Visca'ydı. Boşnak oyuncu, 2016/17'de başlayan bu süreçte aynı rakibe karşı en fazla gol pası veren isim konumunda (6).
- Başakşehir forveti Enzo Crivelli, Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü geçen sezon Beşiktaş'a atmıştı (Eylül 2019).
- Sergen Yalçın, Süper Lig'in son şampiyonuna rakip olduğu yedi maçı da kazanamadı ancak altı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı (1M).
- Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan (1G 3B 7M) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Galatasaray (1G 2B 9M). Buruk, siyah beyazlı ekipten tek galibiyetini son karşılaşmada almıştı (Şubat 2020'de 1-0).