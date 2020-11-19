Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ev sahibi Beşiktaş, ligde 7 maçın sonunda 10 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. Sezona kötü giren Başakşehir ise son haftalarda vites arttırdı ve art arda galibiyetler aldı. Okan Buruk'un takımı, 8 maçta 13 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.0'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Ümit Öztürk olacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ