İki takım Beşiktaş Başakşehir karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 5. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Beşiktaş Başakşehir maçı özet izle

Beşiktaş Başakşehir maç özeti

Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Crivelli'nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 84. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu skorla tamamlandı.

Süper Lig'deki son üç maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan, Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Beşiktaş, 5 haftada 5 puan toplayabildi.

Evindeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 14 maçta yenilgi görmedi.

Beşiktaş, taraftarı önündeki bu müsabakalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasında gol atma serisini de 31 maça çıkardı.

VAR'la gelen penaltı

Beşiktaş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda kazandığı penaltıyla golü buldu.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahasında Epureanu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR odasıyla görüştükten sonra saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Arslanboğa, pozisyonun penaltı olduğunu işaret ederek, Epureanu'ya sarı kart gösterdi.

Maçın 84. dakikasında penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Yine kalesini gole kapatamadı

Bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında da rakibinin golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 9 gole karşın 12 kez topu ağlarından çıkardı.

Ljajic, Trabzonspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Adem Ljajic, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı

Beşiktaşlı taraftalar, karşılaşmada kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in golünden sonra "Yönetim istifa" "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor." şeklinde tepki gösteren taraftarlar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine bağırdı.

Başakşehir'in kırmızı kart beklentisi

Karşılaşmada ilk yarının son anında Medipol Başakşehir'in geliştirdiği atakta hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar, konuk takımdan yoğun itiraz gördü.

Maçın 45+1. dakikasında ani gelişen atakta ceza sahasına hareketlenen Guldbrandsen, savunma oyuncusu Douglas ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, pozisyonun ardından Beşiktaş lehine faul kararı verdi. Medipol Başakşehir'in teknik heyet ve futbolcuları, pozisyonda Douglas'ın faul yaptığını ve bariz gol şansını engellediğini öne sürerek siyah-beyazlı futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde itiraz etti.

Bu pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurmadan ilk yarıyı bitiren hakemin etrafında toplanan turuncu-lacivertliler itirazlarını sürdürdü.

Hakem Suat Arslanboğa, itirazlar nedeniyle konuk takımdan İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesinden Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stjepan Tomas'a sarı kart gösterdi.

Kartlar havada uçuştu

Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.