Beşiktaş, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, basketbol'da Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'le yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, basketbol'da Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'le yollarını ayırdı.
Beşiktaş, Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
Siyah-Beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
DUSKO IVANOVİC KİMDİR?
1 Eylül 1957 tarihinde Karadağ’da dünyaya gelen Dusko Ivanovic, antrenörlük kariyerine 1997 yılında Fribourg takımıyla başladı. Deneyimli teknik adam; Tau Vitoria, Barcelona, Caja Laboral, Panathinaikos ve Khimki takımlarını çalıştırdı. Dusko Ivanovic, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı...
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