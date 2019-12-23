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Beşiktaş, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, basketbol'da Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'le yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, basketbol'da Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'le yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Siyah-Beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı

DUSKO IVANOVİC KİMDİR?

1 Eylül 1957 tarihinde Karadağ’da dünyaya gelen Dusko Ivanovic, antrenörlük kariyerine 1997 yılında Fribourg takımıyla başladı. Deneyimli teknik adam; Tau Vitoria, Barcelona, Caja Laboral, Panathinaikos ve Khimki takımlarını çalıştırdı. Dusko Ivanovic, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı...

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