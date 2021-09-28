Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Beşiktaş, C Grubu 2. maçında Hollanda devi Ajax deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde açıklama yapan siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili umut dolu cümleler sarf eden Çebi, son dönemde ligde yaşadıkları puan kayıplarıyla ilgili olarak da konuştu. Çebi, "Susuyor olmamız, bunu sorgulamayacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

"FUTBOLCULARLA ÇOK FAZLA İÇLİ DIŞLI OLMAK İYİ DEĞİL"

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Yöneticilik yaptım. Futbolcularla çok fazla içli dışlı olmak iyi değil. Tabii ki oyuncularımıza yakınız. Genç kardeşlerimizin iyi mücadele edeceğine inanıyoruz. Evet, Ajax güçlü ve zor bir takım. Ajax'ı araştırmaları için görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Ajax'ın altyapısı çok farklı."

"YAŞANANLARDAN DOLAYI KAFAMIZ KARIŞIK"

"Bizim maçlarımız belli. TFF ile sabah akşam kavga edecek halimiz yok. Biz ülkeyi temsil ediyoruz. Diğer takımlar da öyle. Sakatlık diyorsunuz... Dortmund maçından sonra oynadığımız maçlarda sakatlıklar çıktı. Çok efor sarf ettik. Camianın aradığı sebeplerden biri bu. Çok enerji sarf ettik ve arkasından sakatlıklar oldu. Ama darbeye bağlı sakatlıklarımız daha fazla. Malatyaspor maçında vurdulu, kırdılı futbolu anlayamadım. Çok üzüldüm. Halen devam ediyor. Futbolcu kardeşlerim maçı almak için sert de davranıyor, ayağına da basıyor. Buna ne gerek var? Bizi üzüyor, kızdırıyor, küstürüyor. Ancak; yaşananlardan dolayı kafamız karışık."

"MAÇLARI ÇOK DİKKATLİ İZLEYECEĞİZ"

"Hakemlerle ilgili açıklamayı özellikle bu hafta sonu oynanacak maçları da gözlemleyerek yapacağım. Bu hafta sonu biz ve diğer takımların oynayacağı maçları çok dikkatli izleyeceğiz. Sonrasında da sıkıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."

"BİR SEBEP ARAMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

"Futbol sahada oynanıyor ve 90 dakika sonrasında sonuç ortaya çıkıyor. Ben Beşiktaş'ın kendine yakışır bir şekilde oynayacağına inanıyorum. Sakatların yerine oynayacak oyuncularımızın durumunu da 'Kötünün iyisi' olarak değerlendiriyorum. İşin pozitif tarafını görmek istiyoruz. Önemli transferler yaptık. Cimri olmadan elimizi açık tutarak transferler de yaptık. Bu transferlerin sahada olmaması büyük bir şanssızlık. Bir sebep aramak çok doğru değil. Bu tür sakatlıkların arkasında bir anda 5 tane sebep de olabilir. Saha, antrenman, futbolcunun durumu, yoğun maç programı..."

"SAKATLIKLARIN TEK BİR SEBEBİ YOK"

"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Dortmund ve Ajax maçlarında çok daha fazla enerji harcamak zorundasınız. Daha fazla mücadele ediyorsunuz. Bu maçlar sonrasında da sakatlıklar olabiliyor. Aklınıza her gelenden bir kaşık. Yani sakatlıkların tek bir sebebi yok. Bundan sonra nasıl hareket edeceğimizin araştırmalarını yapıyoruz. Antrenmanda futbolcularla gereken konuşmayı yaptım."

"BİZİM BİTMEYEN BİR MUHALİF KESİMİMİZ VAR"

"Troll hesaplar var. Bir tane eski başkan adayımız, bizi eleştiriyor. Faizi daha yüksek fiyattan yaptınız diyor. Adam öyle bir yazmış ki ekonomi profesörü gibi. Atıyorlar, tutuyorlar. Yeterince işimiz ağır. Bu tip şeyler canımızı sıkıyor. Beni ne motive ediyor? Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacağız. Türkiye'yi temsil ediyor. Geldiğimizde ekonomisi bitmiş kulübü yönetebilir hale getirdik. Bankalarla olan süreç, kendi özünden gelmiş bir hoca ile başarılı olmak. Bunlar motive ediyor. Bizim bitmeyen bir muhalif kesimimiz var. Her şeyi eleştiriyorlar."

"HARCAMAMIZ GEREKENİ HARCADIK"

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan bir takım oluşturmak istedik. Abuk subuk fiyatlara transfer yapmadık. 30-40 milyon Euro gelirin tamamını harcamadık. Harcamamız gereken kadarını harcadık. Bir vizyonumuz var. Kalkıp da paranın tamamını harcamadım. 3-4 oyuncu alıp da tamamını harcamadık. En fazla 10 milyon Euro'sunu harcadık. Kimilerine göre heba ettik! Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirin bir kısmının harcanmasının doğru olduğuna karar verdim. Ama grupta alınacak galibiyet ve beraberlikten gelecek paralar da var."

"MİLLİ ARA ÖNCESİNDE TÜM MAÇLARI İZLEYECEĞİZ"

"Ben ve camiam hakemler konusunda rahatsızız. Kafamız karışık mı? Karışık. Milli maçlar öncesindeki maçları göreceğiz. Sonrasında kamuoyuyla fikirlerimizi paylaşırız. Hakemler konusu bugünün konusu değil. Bugün Ajax maçı var. Milli ara öncesinde tüm maçları izleyeceğiz. Rakiplerin maçlarını da izleyeceğiz. Sağlıklı ve dikkatli olmak istiyorum. Hakemlik zor iş. 3 defa izleyip 'Pozisyon temiz' diyorsan ve bazı şeyleri görmüyorsan bunun hesabını sorarlar. Susuyor olmamız, bunu sorgulamayacağımız anlamına gelmiyor. "

"TARAFTARLAR ÇOK ÖNEMLİ"

"Beşiktaşlıların güzel bir söylemi var. Sevinmek için sevmemişler. Sevinebilirler, üzülebilir bugün ama her halükarda Beşiktaş, ülkesini ve taraftarını dev bir takım karşısında temsil edecek. İçlerinden çıkabilecek 2-3 genç de bizim için önemli. Taraftarlar zaten bizim için yeterli. Onlar hiç sakatlanmasınlar! Taraftarlar çok önemli. Burada olmaları, televizyon karşısında dua etmeleri yeterli. Beşiktaş taraftarı takımından keyif almaya baksınlar. "