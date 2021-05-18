Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray'ın oyuncusu Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle, Galatasaray futbolcusu Arda Turan da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 7/11, 9/3 ve 8/6 maddeleri ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."