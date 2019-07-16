Beşiktaş Başkanı Orman ve yöneticilerden İmamoğlu'na ziyaret

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Orman ve yöneticileri Saraçhane'deki İBB binasında ağırladı.

Orman, İmamoğlu'na 34 sırt numaralı "Ekrem İmamoğlu" yazılı Beşiktaş forması hediye ederken İmamoğlu ise Orman'a eski İstanbul fotoğraflarından oluşan bir albüm verdi. İmamoğlu, "İstanbul'da insanın yönetici olduğunda kendini güçlü hissettiği kurumlar vardır. Bunların başında, bu şehrin 3 büyük kulübü var. Onu hissediyoruz. Hem iş birliğine hem de beraber proje üretmeye ve bu şehrin markasını her yerde anlatmaya, tanıtmaya, onların da bizim lokomotifimiz olmasını sağlamaya dönük bir yol haritamızın olmasını istiyoruz. Bu anlamda en hızlı hareket edeceğimiz kulüplerden biri olarak Beşiktaş geliyor. Hem başkanımızla olan dostluğumuz yıllara dayalı hem de diğer kulüplerimize de belki motivasyonu buradan başlatırız. Güzel bir yolculuk olsun hem bizlerin adına hem de kulüplerimiz adına inşallah. Bu sezon da başarılar diliyoruz" dedi.

"SPOR, KİTLELERİ ÇOK ÇABUK HAREKETE GEÇİREN BİR ŞEY"

Fikret Orman da, "Bu şehrin en önemli markalarından birer tanesi de futbol kulüpleridir. Biz, dünyanın her tarafına gittiğimizde sahaya, "Beşiktaş İstanbul" diye çıkıyoruz. Rakiplerimizin ismi de o şekilde geçiyor. Bunlar, şehrin ve ülkenin enerjisini yüksek tutan kurumlar. Allah bir daha tekrarını nasip etmesin, bizim stadımızın yakınında terör olayları yaşadık. Şehrimize ve ülkemize büyük zararlar verdi. Ama o sırada yapmış olduğunu meşhur bir transfer, o güvenilmez şehir algısını bir anda tersine çevirebiliyor. Aileleriyle verdikleri pozlar, bu şehirde yaşadıkları zamanki mutluluğu gösteren programlar bütün algıyı bir dakikada tersine çeviren şeyler. Spor, kitleleri çok çabuk harekete geçiren bir şey. Biz de netice itibariyle kamu yararına bir derneğiz. Amacımız da sizler gibi, bu işler gelip geçtikten sonra arkada hoş bir seda bırakmak, insanlara mutluluk yaşatmak. Başka bir amacımız yok. İnşallah da Allah, belediyemizle beraber insanlığa güzel projeler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

DHA