Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!

Vincent Aboubakar'ın gitmesinin ardından ayladır forvet arayışında olan Beşiktaş gündemine birçok yıldız ismi almıştı. Diego Costa için uzun süre çabalayan Beşiktaş, bu transfer gerçekleşmeyince rotayı Batshuayi'ye kırdı. Oyuncu ve Chelsea ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu İstanbul'a yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

EN GEÇ YARIN İSTANBUL'DA

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah beyazlı ekip Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'i saatleri içinde İstanbul'a getirecek. Chelsea'den alınacak son belgeler sonrası Belçikalı forvetin uçuş programı hazırlanacak. Evraklar yetişirse bu gece, gecikirse yarın özel uçakla İstanbul'da.

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın Batshuayi için Chelsea'ye 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini dile getirdi. Habere göre Beşiktaş sözleşmeye 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ekletmek istedi ancak İngiliz ekibi bunun iki katını isteyince opsiyon maddesi rafa kalktı.