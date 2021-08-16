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Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!

lige hızlı bir giriş yapan ve başarılı bir transfer sezonu geçiren Beşiktaş'ta bir bomba daha patlamaya yakın. Siyah beyazlı ekip uzun süredir peşinden koştuğu Chelsea'nin forveti Batshuayi transferinde her konuda anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun uçak biletlerini almak için Chelsea'den gelecek belgeler bekleniyor.

Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!

Vincent Aboubakar'ın gitmesinin ardından ayladır forvet arayışında olan Beşiktaş gündemine birçok yıldız ismi almıştı. Diego Costa için uzun süre çabalayan Beşiktaş, bu transfer gerçekleşmeyince rotayı Batshuayi'ye kırdı. Oyuncu ve Chelsea ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu İstanbul'a yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

EN GEÇ YARIN İSTANBUL'DA

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah beyazlı ekip Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'i saatleri içinde İstanbul'a getirecek.  Chelsea'den alınacak son belgeler sonrası Belçikalı forvetin uçuş programı hazırlanacak. Evraklar yetişirse bu gece, gecikirse yarın özel uçakla İstanbul'da.

Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın Batshuayi için Chelsea'ye 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini dile getirdi. Habere göre Beşiktaş sözleşmeye 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ekletmek istedi ancak İngiliz ekibi bunun iki katını isteyince opsiyon maddesi rafa kalktı.

 

 

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