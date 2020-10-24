Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından Covid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüs salgınına yakalanan Akpolat kimdir merak konusu oldu. Peki Rıza Akpolat kimdir* Nereli ? Kaç yaşında ? İşte detaylar...

RIZA AKPOLAT KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 38 yaşındaki belediye başkanı Akpolat, evli ve iki çocuk babasıdır. Akpolat, ideal bir toplum ve güzel kentler için, yani güzel bir Türkiye için siyaseti hep önemseyen bir karakter oldu. Gençlik yıllarından itibaren hem aktif olarak siyasetin içinde yer aldı, hem de lisans eğitimini bu alanda tamamladı. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Akpolat, Avrupa Birliği Uzmanı olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansta yer aldı. Bu süreçte CHP Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ön seçimle milletvekili adaylığını koydu. Başkan Akpolat, aktif iş hayatına eğitim, danışmanlık ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketinde devam ediyor.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %73’lük rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen Akpolat, bu görevine hala devam ediyor.