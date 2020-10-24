Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından İstanbul'da bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rıza Akpolat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Değerli komşularım,

Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz. — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?