Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından İstanbul'da bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Rıza Akpolat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli komşularım,— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?