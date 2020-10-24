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  3. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından İstanbul'da bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rıza Akpolat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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