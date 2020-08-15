Beşiktaş, Bernard Mensah'ı renklerine bağladı!

Son günlerde transfer haberlerini ardı ardına açıklayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme var. N'Sakala, Wellinton ve Atiba hamlelerinden sonra Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha geldi. Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor'un başarılı orta sahası Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, Bernard Mensah'ı Kayserispor'dan 1 yıllığına kiraladı.

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah 17 Ekim 1994 yılında Gana’da dünyaya geldi. Merkez orta saha bölgesinde performans sergileyen oyuncu kariyerine Fetteh Feyenord’da başladı. 2012 yılında Portekiz ekiplerinden Guimares’in alt yapısında top koşturan oyuncu 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu.

Daha sonra Getefe, Guimares ve Atletico Madrid’de forma şansı bulan Mensah, 2017 yılında ise Kasımpaşa’ya kiralandı. Oyuncunun kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte takımına geri dönerken bu kez devreye Kayserispor girdi ve oyuncuyla anlaştı.

Bugün paylaşılan habere göre, Bernard Mensah'ın Beşiktaş ile 1 yıllığına anlaştığı duyuruldu.