Bu sezon ülkemizi devler liginde temsil edecek olan Beşiktaş, C grubundaki ilk maçında evinde Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Temsilcimizin galibiyet hedeflediği bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen şifreli bir oluşum olduğundan, maçı izleyebilmek için paket satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminden sonra maç başladığı anda canlı olarak izleyebilirsiniz.