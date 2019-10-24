Beşiktaş - Braga maçından notlar

- Abdullah Avcı'dan zorunlu değişiklikler

- Oğuzhan 11'e döndü

- Roco ilk kez sahada

- Necip bu kez sağ bekte

- Boyd 3 maçlık aranın ardından 11'de

- Çebi'nin ilk maçı

- Yönetimde kısmi görev dağılımı yapıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş'ın konuğu Braga oldu. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetti. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlendi. Siyah beyazlı ekip, ikinci maçlar sonunda 0 puanla son yer alırken, Braga topladığı 4 puanla 2'nci sırada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesinde sakat oyuncular sebebiyle kadroda değişikliklere gitti.

Geçtiğimiz hafta Ruiz'in yokluğunda stoperde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Necip'in sağ beke geçmesiyle savunmanın ortasında Vida'nın partneri Roco oldu.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Necip, Vida, Roco ve Rebocho'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Elneny ve Oğuzhan'ı sahaya süren Abdullah Avcı, hücum hattının sağında Boyd, 10 numarada Ljajic, sol kenarda ise Caner'i 11'de görevlendirdi. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

OĞUZHAN 11'E DÖNDÜ

Siyah beyazlı ekipte, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan mücadelede forma giyememişti. Bu hafta içinde takımla sadece 2 antrenmana katılabilen Oğuzhan, Braga maçıyla birlikte 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı.

ROCO BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın Şilili stoperi Enzo Roco, bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Ruiz'in sakatlanmasının ardından savunmanın ortasında sıkıntı yaşayan Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle uzun zamandır yararlanamadığı Şilili stoperi Braga maçında 11'de görevlendirdi. Avcı daha önce yaptığı açıklamalarda, Şilili futbolcunun kendisine bir şeyler hayal ettirdiğini söylemişti.

NECİP BU KEZ SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Braga karşılaşmasında sağ bekte görev yaptı. Ruiz'in yokluğunda son maçlarda stoperde görev yapan tecrübeli futbolcu, Gökhan Gönül ve Douglas'ın sakatlıklarından dolayı forma giyememesi üzerine bu maçta da sağ bek olarak görev aldı.

TYLER BOYD 3 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Braga maçına 11'de başladı. Sezon başından itibaren istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan Tyler Boyd, son olarak Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybedilen maça 11'de başlamış ve ikinci yarının hemen başında yerini Diaby'e bırakmıştı. Amerikalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından Wolverhampton, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarının kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Boyd böylece 3 maç aranın ardından görev şansı buldu.

YENİ YÖNETİMDE KISMİ GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılan seçimle siyah beyazlı ekibin 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı ilk kez başkan olarak takip etti. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri Braga maçı öncesinde stattaki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

Siyah beyazlı kulübün yeni yönetimi, Braga maçı öncesinde 1 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda kısmi yönetim görevlendirilmesi yapıldı. Beşiktaş'ta 2'nci başkanlığa Adnan Dalgakıran getirilirken, asbaşkan Emre Kocadağ oldu. Genel sekreterlik görevini Mesut Urgancılar'ın üstlendiği yönetimde futbol şube sorumluluğu görevini ise Erdal Torunoğulları ile asbaşkan Emre Kocadağ aldı.

ÇEBİ'Yİ AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Başkan Çebi'yi Braga maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Ahmet Nur Çebi ile birlikte babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kardeşleri de Braga maçını takip etmek üzere stadyuma geldi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA