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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin ardından siyah-beyazlılarda forvet arayışı başladı. Aradığı ismi Kasımpaşa'da bulan Beşiktaş, Koita ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor

Süper Lig'de sezonu büyük bir sıçrayışla 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezonda da şampiyonluk hedefine odaklandı. Sezonun son maçından önce Burak Yılmaz ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, yeni forvetini Kasımpaşa'da buldu.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor

İstanbul ekibi Kasımpaşa'da sezonu başarılı geçiren Koita, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi Koita'nın menajeriyle ilk transfer görüşmesini yaptı. 

TRT Spor Muhabiri Tuna Akdemir, "Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Ancak Kasımpaşa ile devam eden sözleşmesi var. Bundan sonraki süreç önemli. Para mı yoksa takas yoluyla mı transferin gerçekleşeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve olumlu geçti. Ancak tabi henüz bir yol katedilmedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği isimlerden birisi. Beşiktaş yönetimi aynı zamanda TFF'nin belirleyeceği harcama limitlerinden sonra yol haritasını belirleyecek." yaşanan transfer gelişmelerini aktardı.

KOITA'NIN KASIMPAŞA PERFORMANSI

Koita bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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