Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Necip, Mirin (Dk. 46 Mustafa), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak (Dk. 59 Caner)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Tolga (Dk. 85 Kanstrup), Lokman, Egemen, Leo, Scuk, Emrah, İbrahim, Taylan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

GOLLER: Dk. 69 (KK) Dorukhan (B.B Erzurumspor) - Dk. 78 Dorukhan (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Necip Uysal, Burak Yılmaz, Dorukhan, Medel (Beşiktaş) - Lokman, Tolga, Sehic, Opseth (BB Erzusumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 69'uncu dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine atarken, siyah beyazlı ekibin golü de 78'inci dakikada yine Dorukhan Toköz'den geldi.

3'üncü dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

8'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Burak'ın şutunda top kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topta Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında Karius'tan seken topu Egemen ağlara gönderdi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, gol öncesinde Leo'nun Karius'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

32'nci dakikada sol kanattan topla birlikte içeriye kat eden Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Sehic topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

56'ncı dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Rashad Muhammed, Medel'den sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Dar açıdan yaptığı vuruşta topu kaleci Karius ayaklarıyla çıkardı.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in ortasında Burak'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

64'üncü dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Necip'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi. Paslaşarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunu kaleci Sehic tokatlamayı başardı.

69'uncu dakikada BB Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un vuruşunda Necip'in uzaklaştırmak istediği top Dorukhan'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

78'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan kornerde Ljajic'in ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşu kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada Ricardo Quaresma rakip ceza sahası içerisinde Leo'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, BB Erzurumspor maçının 38'inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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DHA