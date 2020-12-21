Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|4
|0
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Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 19:00
Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
61. Emre Bilgin, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 6. Kaan Kanak, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 77. Mehmet Murat Uçar, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 19. İbrahim Akdağ, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 61. Oltan Karakullukçu, 23. Gökhan Kardeş, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 3. İbrahim Sıssoko, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 9. Rashad Muhammed, 25. Armando Sadiku
Teknik Sorumlu
Hüseyin Çimşir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|26
|14
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|5
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|6
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|13
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|17
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|Denizlispor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|BB Erzurumspor
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|9
|-14
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|4-0
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|1-0
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|Sivasspor