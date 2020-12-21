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Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor
4 0

Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 19:00

Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

61. Emre Bilgin, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 6. Kaan Kanak, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 77. Mehmet Murat Uçar, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 19. İbrahim Akdağ, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 61. Oltan Karakullukçu, 23. Gökhan Kardeş, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 3. İbrahim Sıssoko, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 9. Rashad Muhammed, 25. Armando Sadiku

Teknik Sorumlu

Hüseyin Çimşir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor138232282614
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Beşiktaş127142519226
5Gaziantep FK125612015215
6Hatayspor12633141521-1
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor125431613193
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Konyaspor114341511154
13Başakşehir FK124351818150
14Çaykur Rizespor12435172015-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Gençlerbirliği12336101812-8
17Sivasspor1125491211-3
18Kayserispor1124561210-6
19MKE Ankaragücü1223714209-6
20Denizlispor1223711219-10
21BB Erzurumspor1323811259-14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları

18.12.2020Fatih Karagümrük2-1Galatasaray
19.12.2020Gaziantep FK3-1Fenerbahçe
19.12.2020Yeni Malatyaspor2-0Kasımpaşa
19.12.2020Göztepe0-1Hatayspor
19.12.2020Trabzonspor2-1Çaykur Rizespor
20.12.2020Beşiktaş4-0BB Erzurumspor
20.12.2020Denizlispor1-0Alanyaspor
20.12.2020Gençlerbirliği1-1MKE Ankaragücü
21.12.2020Antalyaspor Kayserispor
21.12.2020Konyaspor Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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