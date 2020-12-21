Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 0 Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 19:00

Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

61. Emre Bilgin, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 6. Kaan Kanak, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 77. Mehmet Murat Uçar, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 19. İbrahim Akdağ, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 61. Oltan Karakullukçu, 23. Gökhan Kardeş, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 3. İbrahim Sıssoko, 17. Emrah Başsan, 10. Jugurtha Hamroun, 9. Rashad Muhammed, 25. Armando Sadiku

Teknik Sorumlu

Hüseyin Çimşir

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 17 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları