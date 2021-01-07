ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü sonunda gösterdi! İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Al Saloussi!İtidal nedir, ne demek? İtidal çağrısı ne demek?AK Parti'den ABD'de olaylar için yorum: Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidirMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 7 Ocak Perşembe| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEMilan Juventus maç özeti ve golleri izle 1-3!Gelinim Mutfakta Renkli Domates Soslu Gnocchi Tarifi |Renkli Domates Soslu Gnocchi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?ABD olayları doları nasıl etkiler?Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan güzel haber! evleniyorlar!Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Lille Angers maç özeti izle 1-2!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile 06.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR
Beşiktaş Çaykur Rizespor
6 0

Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 19:00

Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 18. Rachıd Ghezzal, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,19.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,31.dk (f), Oğuzhan Özyakup,57.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,79.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,83.dk (f), Ajdın Hasıc,89.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Josef De Souza Dıas 44.dk, Sarı Kart Welınton Souza Sılva 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Necip Uysal 82.dk, Oğuzhan Özyakup 68.dk, Josef De Souza Dıas 68.dk, Vıncent Aboubakar 72.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 82.dk

Oyuna Girenler

Kartal Kayra Yılmaz 82.dk, Bernard Mensah 68.dk, Dorukhan Toköz 68.dk, Ajdın Hasıc 72.dk, Güven Yalçın 82.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 53. Darıo Melnjak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 66.dk, Darıo Melnjak 85.dk, Mılan Skoda 85.dk, Emır Dılaver 58.dk, Godfred Donsah 46.dk

Oyuna Girenler

Onur Bulut 66.dk, Alberk Koç 85.dk, Kemal Rüzgar 85.dk, Fernando Andrade Dos Santos 58.dk, Abdullah Durak 46.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Gaziantep FK1687130173113
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük165652522213
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Antalyaspor17566182521-7
12Çaykur Rizespor16556212920-8
13Göztepe164752119192
14Sivasspor16475172019-3
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor1-0Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği3-1Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş6-0Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK1-0BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor3-1Fatih Karagümrük
07.01.2021FenerbahçeAlanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT