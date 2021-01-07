Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile 06.01.2021 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maç sonucu: Beşiktaş Çaykur Rizespor 6 0 Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 19:00

Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 9. Güven Yalçın, 18. Rachıd Ghezzal, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,19.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,31.dk (f), Oğuzhan Özyakup,57.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,79.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,83.dk (f), Ajdın Hasıc,89.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Josef De Souza Dıas 44.dk, Sarı Kart Welınton Souza Sılva 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Necip Uysal 82.dk, Oğuzhan Özyakup 68.dk, Josef De Souza Dıas 68.dk, Vıncent Aboubakar 72.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 82.dk

Oyuna Girenler

Kartal Kayra Yılmaz 82.dk, Bernard Mensah 68.dk, Dorukhan Toköz 68.dk, Ajdın Hasıc 72.dk, Güven Yalçın 82.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 53. Darıo Melnjak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

{awayGoal}

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 66.dk, Darıo Melnjak 85.dk, Mılan Skoda 85.dk, Emır Dılaver 58.dk, Godfred Donsah 46.dk

Oyuna Girenler

Onur Bulut 66.dk, Alberk Koç 85.dk, Kemal Rüzgar 85.dk, Fernando Andrade Dos Santos 58.dk, Abdullah Durak 46.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları