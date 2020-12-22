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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu heyecanı başlıyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor'un karşılaşacağı son 16 turu maçının detaylarını haberimizde paylaştık. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Beşiktaş, kupada son olarak Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etmişti. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm maçları A Spor'dan naklen ve şifresiz izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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