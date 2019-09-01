Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından

Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kafasındaki sisteme oyuncularının çabuk reaksiyon verdiğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu: "İlk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kısa sürede topu geri alan ve bütün organizasyonları deneyen bir takım vardı. İlk yarıda 5,2 saniyede, maçın genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandık. Caner ve Gökhan topla en fazla buluşan oyunculardı. 3'üncü bölgeye kadar organizasyonları sağlıklı bir şekilde yaptık. Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık. Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak. Beşiktaş taraftarı başka, devre arasında takımı içeri girerken çağırdıkları için teşekkür ederim. Maçın genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dönen pozisyon var. Oyun beni çok memnun etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maçlarda istediklerimizi alacağız."

ABDULLAH AVCI: "BURAK DEĞNEKLERİ ÇIKARDI"

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Burak değnekleri çıkardı. Milli takım arasından itibaren çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçında sağlık ekibiyle konuştuktan sonra karar vereceğiz" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle ortak bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru şekilde yansıyacaktır. Forvet seçenekleri fazla oldukça farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, oyundan çıktığı sırada siyah beyazlı taraftarlardan tepki gören Lens ile ilgili olarak ise "Lens'in asist ve gollere ihtiyacı var" dedi.

İSMAİL KARTAL: BEŞİKTAŞ'I İYİ ANALİZ ETTİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şöyle konuştu: "Hafta başından bu yana Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Topu Beşiktaş'a vererek, doğru pozisyon alarak, doğru savunma yapmak için buraya geldik. Abdullah hocanın pas oyunu oynattığını, yeni bir sistem ile Caner Erkin'i sol bek gibi değil, içeri merkeze çekerek sürekli hücum eden, dönen ikinci topları da alıp topu kendilerinde tutmak isteyen bir felsefesi var. Biz de bu oyuna karşı doğru savunma yapıp hızlı hücumla sonuç almak istiyorduk. Oyun planımız tuttu. Beşiktaş gibi böyle bir taraftarı olan statta bizim gibi Anadolu takımları yaptığımız plana göre iki, üç veya bilemediniz dört pozisyon bulabiliyor. Biz bu pozisyonları üretip, sabırlı oynayarak değerlendirmek istedik. Bir gol attık bir de topumuz direkten döndü. Sonuç alabilirdik. Çok baskılı oynadılar. Aynı baskıyı geçen hafta Göztepe karşısında yaptılar. O maçı 3-0 kazandılar. Biz ön tarafta top tutamadık. Yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden 17 oyuncumuz ayrıldı. 13 yeni oyuncu kadromuza katıldı. Bir santrforumuz vardı, El Kabir'in ayağı kırıldı. Bir santrfor aldık, bir de orta saha. Elimizdeki oyuncular maçta tanıştılar. Buna rağmen iyi çalışıyoruz. İyi mücadele ettik. Bu kadar baskıya rağmen sonuç olarak 1 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."

"İKİ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Transferle ilgili bilgi veren Kartal, "İki oyuncuyla görüşme halindeyiz. Halen eksiklerimiz var. Önde biraz daha topu tutmamız ve oyunu geliştirmemiz gerek. Her zaman savunmayla yürüyemezsiniz. Bize faydalı olacağına inandığımız 1-2 oyuncuyu almak istiyoruz. Çalışmayı çok isteyen samimi bir grup var. Çok iyi çalışıyoruz. Aldığımız 7 puan çok haklı bir 7 puandı. Bu sene iyi futbol, iyi mücadele eden, gücümüzü rakiplere hissettirerek oynamak istiyoruz. Zaman içinde neler olacak göreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- İsmail Kartal'ın açıklamaları

DHA