Süper Lig'de yeni sezonasayılı günler kala son şampiyon Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçla mücadele başlayacak. Birçok takımın kaliteli kadrosuyla ligde iddialı konumda olması heyecanı daha üst seviyelere çıkaracak. Sezonun startının verileceği mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı karşılaşma 13 Ağustos 2021 Cuma saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.