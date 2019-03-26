Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, şut çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA