Beşiktaş - Çukurova Basketbol: 65 - 73

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Mindaugas Vecerskis (Litvanya), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), ThomasKerisit (Fransa)

BEŞİKTAŞ: Epoupa 11, Mitchell 20, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 12, Bahar Çağlar 4, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram 2, Bahar Yapar

ÇUKUROVA BASKETBOL: Mestdagh 4, Ndour 24, Sevgi Uzun 2, Iagupova 17, Meltem Avcı 4, Pelin Derya Bilgiç 8, Bone 3, Gray 8, Gökşen Fitik, Şaziye İvegin Üner 3, Sera Özelçi

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 31-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-60

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, evinde ağırladığı Çukurova Basketbol'a 73-65 mağlup oldu.

İki Türk ekibini karşı karşıya getiren mücadelede dış atışlarda Epoupa ve Mitchell ile isabet sağlayarak başlayan siyah-beyazlılar, Çukurova Basketbol karşısında 5'inci dakikada 8-7 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümü dengeli geçerken, birinci periyot 15-15'lik eşitlikle sona erdi. Tempolu başlayan ikinci çeyrekte ise Gray'in etkili oyunuyla boyalı alanı iyi kullanan Çukurova Basketbol, 16'ncı dakikayı 30-27 önde tamamladı. Konuk ekip, çeyreğin ortalarında hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında savunma sertliğini öne çıkardı. Mersin ekibi, ilk yarıyı da 39-31 üstün kapattı.

İkinci yarıya Ndour'un üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Çukurova Basketbol, hücumda organize olmakta zorlanan siyah-beyazlıların önünde 26'ncı dakikada farkı 21 sayıya kadar yükselterek skoru 56-35'e getirdi. Mersin temsilcisi, final periyoduna ise 60-43 önde girdi. Iagupova'nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla temposu düşen rakibi karşısında sayılar bulan Beşiktaş, bitime 32 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 64-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, mücadeleyi 73-65 kazandı.

Karşılaşmanın rövanş maçı ise 30 Ocak Çarşamba günü Mersin'de gerçekleşecek.

DHA