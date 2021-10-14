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Beşiktaş Cyle Larin'i bir türlü ikna edemiyor! Yapılan teklifi yine reddetti!

Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Cyle Larin krizi sürüyor. Sezon sonu siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sona erecek olan Larin ile görüşme halinde olan yöneticiler, şimdiye kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'tan gelen son teklifi de geri çevirdi.

Beşiktaş Cyle Larin'i bir türlü ikna edemiyor! Yapılan teklifi yine reddetti!

Beşiktaş'ta son sezonlarda gösterdiği etkili performansı ile dikkat çeken Cyle Larin, hem istatistik olarak gol ve asist sayılarını artırdı hem de değerini katladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen siyah beyazlı takımın yöneticileri ise Larin'e yeni kontrat teklifinde bulundu. Daha önceki teklifleri reddeden Larin, Beşiktaş'tan gelen son teklifi de kabul etmedi.

Beşiktaş Cyle Larin'i bir türlü ikna edemiyor! Yapılan teklifi yine reddetti!

YENİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncu ile sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş, takım içi maaş dengesini de bozmak istemiyor. Şu anda Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuya, 3 yıllık yeni sözleşme önerildi. Sözleşmede yer alan yıllık 1.75 milyon Euro'luk yeni teklifi beğenmeyen Larin, siyah beyazlı ekibi yeniden geri çevirdi.

Beşiktaş Cyle Larin'i bir türlü ikna edemiyor! Yapılan teklifi yine reddetti!

AHMET NUR ÇEBİ SİNİRLENDİ

Beşiktaş'ın aylardır sözleşme imzalatmak için ikna etmeye çalıştığı Larin, bir türlü ikna olmayarak başkan Ahmet Nur Çebi'yi sinirlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme için imza parasının gündeme gelmesi üzerine Ahmet Nur Çebi, böyle bir şeyin asla olmayacağını söyleyerek oyuncu ve menajerine mesaj yollamıştı. Kanadalı oyuncunun son teklife rest çekmesinin ardından küplere binen Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

Beşiktaş Cyle Larin'i bir türlü ikna edemiyor! Yapılan teklifi yine reddetti!

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