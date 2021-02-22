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Beşiktaş, Denizlispor maçına bileniyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26.haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Denizlispor maçına bileniyor

Süper Lig'in 25.haftasını BAY geçen Beşiktaş, 26.hatfasında evinde konuk edeceği Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

Teknik Direktörüm Sergen Yalçın yönetiminde 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI

Isınma, istasyon koşuları ve  stretching çalışması ile başlayan antrenman 5’e 2 pas ve dar alanda oyun kontrolü ile devam etti. Yarım sahada oynanan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile antrenman son buldu. 

Beşiktaş, Denizlispor maçına bileniyor

Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Yarın yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. 

Beşiktaş, Denizlispor maçına bileniyor Beşiktaş, Denizlispor maçına bileniyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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